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Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te aracıyla bir lisenin önüne lüks aracıyla yanaşan adam, iki kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Açılan soruşturma kapsamında bir iş adamının oğlu olan şahıs 'tacizci olduğu' gerekçesiyle yakalanıp hakim karşısına çıkarıldı. Soruşturma safhasında ise mağdur çocuklar ve aileleri "Benzetmiş olabiliriz tacizci o olmayabilir" diye şikayetlerinden vazgeçtiler ama mahkeme sanığı 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul Pendik’te meydana gelen olayda iddiaya göre, babasının şirketine ait lüks otomobille bir anadolu imam hatip lisesi önünden geçmekte olan E.Y. (26), okul çıkışında okulun yakınlarında beklemeye başladı. O sırada okuldan çıkan mağdur C.Ö. (14) isimli kız çocuğuna, adres sorma bahanesiyle aracıyla yaklaşarak konuşmaya başladı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ!

Sözcü Gazetesi'nden Sevgim Begüm Yılmaz'ın haberine göre, Küçük kız adresi bilmediğini söyleyerek yolun karşısına geçti. C.Ö. isimli kıza tekrar adres sormak için yanaşan E.Y., bu sırada cinsel organını dışarı çıkararak küçük kıza ‘güzel mi’ diye sordu. Olayın üzerine küçük kız koşarak uzaklaştı. Bunun üzerine okulun önünde beklemeye devam eden E.Y., B.Ç.’nin (12) yanında durarak bir adres sordu. Bilmediğini söyleyip araçtan uzaklaşırken E.Y.’nin seslenmesi üzerine dönen küçük kız, E.Y.’nin cinsel organını çıkardığını görünce kaçmaya başladı.

Olayın ardından küçük kızların aileleri savcılığa giderek şikayetçi oldu. E.Y. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan toplamda 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘OLAYDAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMADILAR' DEDİ

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde savunma yapan sanık E.Y., mağdurların kendisini başka biri ile karıştırdıklarını düşündüğünü söyleyerek, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdurlar olayın hemen akabinde şikayette bulunmamışlar. Anladığımız kadarıyla 1 ay sonra aracımın civarda dolaştığının görülmesi nedeniyle soruşturma başlamış. Mağdurların kendilerine tacizde bulunan aracın plakasını olay anında almadıklarına ilişkin beyanda bulundukları da nazara alındığında, bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

AİLELER ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Küçük kızların aileleri ise, kızlarına tacizde bulunan kişinin sanık olup olmadığını bilmediklerini belirterek, şikayetlerinden vazgeçtiklerini söylediler.

‘KİM OLDUĞUNU HATIRLAYAMADIĞINI’ SÖYLEDİ

Olay sırasında aracın plakasını alamadığını söyleyen mağdur C.Ö., “Aracın içindeki şahsın eliyle cinsel organını tutarak bana gösterip, ‘güzel mi’ diye sorması şeklindeki olayda korkarak hemen oradan uzaklaştığım için aracın plakasını alamamıştım. Bir ay sonra polisler bana teşhis yaptırdılar. Ben şuan da kimi gösterdiğimi ya da gösterdiğim kişinin sanık olup olmadığını hatırlamıyorum. Ayrıca bana cinsel organını göstermek suretiyle tacizde bulunan kişiden de şikayetçi değilim” dedi.

‘YİNE GELEREK, YANIMDA DURDU’

Mağdur B.Ç. de sanığın kendisine seslenerek cinsel organını gösterdiğini anlatarak, “Şikayetten bir gün önce de yine okula giderken aynı araç yanımda durdu. Daha öncekini hatırlayarak koşarak uzaklaştım. Ancak bu kez plakasını aldım. Şahıs ilk olayda yanımda durup, bana cinsel organını gösteren şahıstı. Emniyette yaptırılan teşhiste de kesin ve net olarak teşhis ettiğimi söyledim. Ancak ben sanık hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına olayı bildirdi. Bakanlık da katılan sıfatıyla davaya müdahil oldu.

15 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık E.Y., “Ben aracımla işime gidip evime geri gitmekteyim. Kimseye cinsel organımı göstermedim. Beraatımı talep ederim” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise, “Müvekkilimin zan üzerine cezalandırılması mümkün değildir. Beraatını istiyoruz” dedi. Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık E.Y.’yi 2 çocuğa karşı “cinsel taciz” suçunu işlediği gerekçesiyle toplamda 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıka kaydı olmadığını belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
pendik Sapık istanbul lüks araç

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