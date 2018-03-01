Lüks araçta pompalı ölüm

Isparta Darı Deresi Barajı yakınlarında lüks otomobilin yanında pompalı tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden intihar mektubu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 16.00 sıralarında güvenlik güçlerine silah sesi geldiği bir ihbarının yapılması üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, çok miktarda borcu bulunduğu öne sürülen 37 yaşındaki Mehmet K., 07 GRF 07 plakalı otomobilin yanında başından pompalı tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet K.’nin, geride kendi el yazısıyla yazdığı ve imzası bulunan bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. İntihar nedeni olarak borçlarını gösterdiği mektupta “Kızlarıma çok iyi bakın” dedi.
Mehmet K.’nin bıraktığı intihar mektubunda; bazı firmalara borçlarının bulunduğunun yazdığı öğrenildi. Diğer yandan, mektubun son kısmında ise geride kalanlara, “Kızlarıma çok iyi bakın, onlar benden emanettir” yazdığı kaydedildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenilirken, Mehmet K.’nin cesedinin ise otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildiği bildirildi.
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