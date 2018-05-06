Lüks cipin bagajından fışkırdı! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Ekipler çıkartabilmek için yarım saat çalıştı...

Kocaeli’de polis ekiplerinin operasyon düzenlediği İran plakalı lüks cipin bagajının altına zulalanmış 98 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, nefes kesen bir operasyona daha imza attı.