HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lüks ciple 200 bin liralık kapkaç kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da lüks cipli kapkaççılar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) BAĞCILAR'da lüks cipli kapkaççılar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bağcılar Evren Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı mahallede bulunan bir bankadan 200 bin TL çeken kişi, parayı koyduğu çantayla birlikte bir marketin otoparkına yürüyerek ilerledi. Bankadan çıkmasından itibaren bu kişiyi takip eden lüks cipli kapkaççılar harekete geçti. Şüpheliler de para dolu çantayla ilerleyen kişiye yaklaştı. Aracın arka koltukta oturan kişi, camdan sarkarak çantayı aldı. Çantayı vermek istemeyen mağdur ise yere düşerek yaralandı. Çantayı alan şüpheliler ciple hızla olay yerinden uzaklaştılar. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri lüks ciple kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdüBirlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü
Yeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdıYeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.