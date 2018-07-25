Lüks oteldeki ölümün sırrı çözüldü

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kozyatağı'nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26) merdiven boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Bülbül'ün intihar ettiğini belirledi.
Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan lüks otelde meydana geldi. Merdiven boşluğunda Harun Kadir Bülbül'ü yerde kanlar içinde gören otel çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Bülbül'ün otelin 15'inci katından atlayarak intihar ettiğini belirledi. Bülbül'ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum