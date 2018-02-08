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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, lüks bir otomobil içerisinde terk edilen kanatlı hayvanlar telef oldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, lüks bir otomobil içerisinde terk edilen kanatlı hayvanlar telef oldu. Geride canlı kalan hayvanlara ise güvercin derneği sahip çıktı.
Olay, Nazilli Yeni Mahalle’de bulunan Hacı Ethem Camii önünde meydana geldi. Erdinç Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 20 PP 808 plakalı lüks otomobil, yaklaşık 3 gün önce cami önüne park edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erdinç Ö., bir gün sonra anahtarı teslim ettiği iş yeri sahibini arayarak otomobilde bulunan kanatlı hayvanların çıkartılmasını istedi. İş yeri sahibi otomobile geldiğinde tavukların telef olduğunu, geride canlı halde birkaç tane bıldırcın olduğunu gördü. İş yeri sahibinin durumu araç sahibi ve diğer yakınlarına bildirmesine rağmen gelen giden olmadı.
Durumu Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kuruma ileten ancak sonuç alamayan vatandaş, son olarak polisi arayarak yardım istedi. Başka ilgilenen olmayınca polisin ulaştığı Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, otomobilde kaderlerine terk edilen hayvanlar için harekete geçti. Telef olan hayvanları herhangi bir rahatsızlığa neden olmaması için imha eden Şimşek, ölmek üzere olan diğer hayvanlara ise sahip çıktı. Şimşek tarafından teslim alınan canlı kanatlı hayvanlar, tedavi edilmek üzere dernek binasına götürüldü. Hayvanların kümese döndürdüğü otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.
Araç sahibinin rahatsızlığı nedeniyle hayvanlarla ilgilenememiş olabileceğini söyleyen dernek başkanı Murat Şimşek, “Ben otomobilin sahibini tanıyorum. Büyük bir ihtimalle rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Yoksa bu hayvanları bu halde bırakmazdı. Bize de haber vermedi. Keşke arayıp bilgi verseydi. Hayvanlar bu şekilde telef olmazdı. Çok üzüldüm” dedi.

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
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