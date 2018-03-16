Lüks otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu’da rutin devriye görevlerini ifa eden polis ekipleri, içerisinde iki kişi bulunan lüks otomobilde yaklaşık bir buçuk kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgilere halkın huzur ve güveni için devriye görevi ifa ederek rutin kontrollerini gerçekleştiren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde park halinde olan ve içerisinde iki kişi bulunan lüks otomobilde arama yaptı.
Otomobildeki C.K. ve A.K.Y. adlı şahısların üzerinde suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri otomobilde ise koli içerisinde yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.
C.K. ve A.K.Y. adlı şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri uyuşturucu maddeye de el koydu.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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