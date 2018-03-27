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Lüks otomobilin metrelerce uçtuğu kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:21 | Son Güncelleme

Kartal sahil yolunda aşırı süratli lüks otomobil önce dörtyol ağzından geçmeye çalışan otomobile, ardından refüje çarparak metrelerce havaya uçtu.

Kartal sahil yolunda aşırı süratli lüks otomobil önce dörtyol ağzından geçmeye çalışan otomobile, ardından refüje çarparak metrelerce havaya uçtu. Yayaların arasına dalan lüks otomobil ardından bir aracın üzerine düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün Kartal sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı’nda trafik ışıklarının yanmadığını gören 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin sürücüsü kontrollü bir şekilde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada hızla Maltepe istikametine giden 34 MTN 75 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, 34 VF 7045 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Hafif çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden süratli sürücü hızını alamayarak refüje çarpıp metrelerce havaya uçtu. Yoldan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya da çarpan otomobil karşı şeritten gelen bir aracın üzerine düştü. Kazada yayalardan Cemal Hızarcı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı görenler ise gözlerine inanamadı.

Otomobilin metrelerce havaya uçması kamerada
Bir yayanın hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin ışıkların yanmadığı dörtyol ağzından kontrollü şekilde karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada ana yoldan hızla gelen otomobilin önce bu araca çarptığı, daha sonra refüje çarparak metrelerce havaya uçtuğu görülüyor.

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