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Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 10:59 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Alibeyköy'de viraja hızlı bir şekilde girerek ‘drift’ yapan lüks otomobil sürücüsünün tehlikeli şovu yürekleri ağza getirdi.

Virajı döndükten sonra bir süre tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobili bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de viraja hızla girerek ‘drift’ yapan lüks otomobilli maganda trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yaptığı şov yürekleri ağza getirdi.

Virajı hızlı bir şekilde döndükten sonra tehlikeli bir şekilde şov yaparak yola devam eden otomobil sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı.

Sürücünün bu tehlikeli şovu ise yol kenarında bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, lüks bir otomobilin drift yaparak hızla viraja girdiği ve trafikte yanlama hareketi yaparak ilerlediği görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik maganda Alibeyköy istanbul drift

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
güzel yanlamış ...
Lüksmü çöp tenekesi bence
ekipler çevirince ne olacsk biliyormusunuz sürücu gayet rahat cami acacak polis evraklatini isyeyince ilk sözü siz benim kim oldugumu bilyomusunuz olacak polis ehliyet ruhsat ta israr edince de telefon trfiği baslayacak sonuc mu elinu kolunu sallaya gidecek
Sen al youtube’dan videoyu gündem yarat ver gitsin. Video bi kere 6-7 senelik. Hadi videoyu veriyosun bari yakın tarihli olsun. Biri de demişki alın plakasını bilmem ne. Bu arabanın plakası bu olaydan sonra 3 kere değişti. Arabayı geçtim insanları aptal yerine koymayın. Adam gibi haber yapın. Niteliği olsun.
@mehmet_dinc_1981 iyi sallamişsın bu video yeni, bence bilmeden konuşma videonun 20. Saniyesinde gecen beyaz renkli Hyundai Tuscon a iyi bak yeni kasa o arac 6-7 sene önce varmıydı o araba ?
Bu ülkede kaç tane Nissan 350z var siyah ve jantları bu şekilde olan ? Plaka da buraya yakın mobeselerden veya kameralardan bulunabilir ki gerek bile yok. Al ehliyetini yaz 5000 TL. Ancak böyle bir şey olmayacak tabii ki. Bu videodaki çok tehlikeli hareket değil hemen önünde , sağında veya solunda da biri yok. Harun Taştan bile ceza almadı trafiği durdurup donut çizdi de
Adamın parası var,cezası neyse öder,şov yaparken bir garibanı ezer,parası neyse onu da öder.Adalet ülkemizde herzaman zenginden,güçlüden yanadır.Genelde gariban da üç kuruşa oyunu,şerefini satar.Vay memleketimin haline.
plakası zartu zurtu meydanda ömür boyu trafikten men edip 10-15 sene içeri atın bakın bakalım bir daha yapabiliyor mu??*
POLİS BUNLARI GÖRMEZ NEDENSE ??
ülkenin durumunu şöyle anlayın; yurt dışında bu araç 4-5.000 dolara satılıyor ama bizim ülkemizde lüks diye tabir ediliyor...
iyi yan vermiş
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