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Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Ataşehir’de arkadaşlarıyla birlikte bir balık restoranına giden avukat Selva Özkarakoç, teslim etmek istemediği otomobilinin lastiğinin, vale tarafından kesildiği iddiasıyla vale ve restoran hakkında şikayetçi oldu. 'Bir de üstüne 20 TL vale ücreti vermiştim. Sonucu bu..' diyen Özkarakoç, restoran yetkilisince kendisine zararının karşılanabileceği önerisinde bulunulacağının söylendiğini belirtti.

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

İddiaya göre, avukat Selva Özkarakoç, dün 20.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Küçükbakkalköy’deki lüks bir balık restoranına gitti. Restoran girişinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir vale, park etmek için Özkarakoç’un otomobilinin anahtarını almak istedi. Avukat Özkarakoç, içinde müvekkillerine ait çek-senet olduğu için otomobilini valeye vermek istemedi. Avukat, otomobili park ettikten sonra vale yanına gelerek ’buraya araç alacağım, buraya aracınızı park etmeyin ya da aracınızın anahtarını biz görevli valelere verin’ dedi. Selva Özkarakoç, anahtarı vermek istemediğini yineleyince, vale ’siz bilirsiniz, sonucuna katlanırsınız’ diye karşılık verdi.

Konuşmanın ardından restorana geçen avukat Özkarakoç, birkaç saat sonra evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı. Selva Özkarakoç, kısa bir süre sonra, otomobilin panelinde bir lastiğin inik olduğu uyarısını fark etti. Otomobili park ederek inen avukat, sağ arka lastiğin kesilmiş olduğunu tespit etti.

Özkarakoç, restoranı telefonla arayarak, karşısına çıkan kişiye durumu anlattı. Bir süre sonra restoran yetkilisi olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak ’zararınız neyse ödeyeceğiz, bu konuyu aramızda halledelim, lütfen karakola gitmeyin’ dediğini iddia eden Avukat Selva Özkarakoç, İçerenköy Polis Merkezine giderek vale ve restoran işletmecisi hakkında şikayetçi oldu.

Selva Özkarakoç, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cuma akşamı arkadaşlarımla buluşmak üzere iş çıkısı Ataşehir’de lüks bir restorana gittim. Arabamın arkasında müvekkillerime ait şahsi dosyalar, çek ve senetler olduğundan dolayı arabamı valeye teslim etmek istemedim. Vale de ısrarla arabamı başka yere çekmemi istedi. Ben de burada yemek yiyeceğimi söyledim. İstiyorlarsa çekici yardımıyla çekebileceğini söyledim ve restorana geçtim. Arkasından vale bana 'İyi, siz bilirsiniz. Sonucuna katlanırsınız’ dedi. Restoran çıkısı sonrasında arabamın iki kilometre gittiğinde uyarı verdiğini gördüm. Beş kilometre gittikten sonra da aracımın lastiğini yarılmış halde olduğunu fark ettim. Bir de üstüne 20 TL vale ücreti vermiştim. Sonucu bu... Restoran sahibini bu durumdan haberdar etmeden 155’i, arkasından restoranı aradım. Restoranda yetkili olan kişi bu olayı aramızda halledebileceğimizi ve zararım neyse karşılattıracağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü bugün benim başıma gelen, yarın başka insanların başına da gelebilir Ben başka insanlara da zarar verebilirdim. Kendi canıma da mal olabilirdi. Bunun sonucunun maddi anlamda ölçülemeyeceğini söyledim. Ve yasal yollara baş vuracağımı söyleyerek karakola şikayette bulundum."

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Selva Özkarakoç Vale balık restoranı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
avukatsın diye işi uzatmışın adamlar gel demiş zararını karşılarız demiş sen işin artistliğindesin çantalı soyguncular ne olcak şu memlekete bile bile yalancılığı riyakarlığı mahkemeleri yanıltmayı olmayan şeyleri olduya getirip karşı davacı avukatıyla anlaşıp işleri yoluna koymayı öğretiniz
@engincan2012 sen suçluyu koruyorsun şuan kadın doğru yapmış vale kim ağa mı paşa mı
Bu valelere bırı dur desin artık burası dag bası değil...
Valeler yeni bir mafia oluşumudur daha fazla büyümedem boyunları kuparılmalıdır.Vale çalıştıran restoronlara gitmeyin.Ayrıca emniyet güçleri ve yargı bu konuda daha hassas olmaliki bu mafia bozuntuları daha fazla palazlanmadan yok edilmeli.Valeler sadece park etme konusunda yardımcı olmalı araba teslim edilmemelidir.
eski değnekçileri vale olarak yutturuyorlar millete , değnekçi bunlar sadece kıyafetleri değişti , o yüzdendir vale cinayetleri kol geziyor haberlerde
Istanbul sokak mafyalarinin elinde cürüyor, akp türkiyesi iste bu.
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