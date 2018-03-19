HABER

Lüks sitede kasa hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüks sitede kasa hırsızlığı kamerada

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerindeki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı. Aracın içinde kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Lüks sitede kasa hırsızlığı kameradaLüks sitede kasa hırsızlığı kameradaLüks sitede kasa hırsızlığı kameradaLüks sitede kasa hırsızlığı kamerada

Ankara'da nükleer madde operasyonu!Ankara'da nükleer madde operasyonu!
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.