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Lüks villalara dadanan 3 hırsız, Bodrum'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde lüks villalara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Bodrum'da, çaldıkları bazı eşyalarla birlikte polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir villadan çaldıkları, tanesi 4 bin TL olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı da kullandıkları lüks otomobilde ele geçirildi.

Lüks villalara dadanan 3 hırsız, Bodrum'da yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde lüks villalara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Bodrum'da, çaldıkları bazı eşyalarla birlikte polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir villadan çaldıkları, tanesi 4 bin TL olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı da kullandıkları lüks otomobilde ele geçirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Yalova başta olmak üzere pek ildeki lüks villalardan hırsızlık yapan H.Ç.'nin ilçeye geldiğini belirleyip, bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu, hakkında 18 ayrı villadan hırsızlık suçundan 70 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Ortakent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde kaldığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, H.Ç.'yi gözaltına aldı. H.Ç. ile birlikte hırsızlık yatığı ileri sürülen R.A. ve İ.K. da Bodrum'da yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evler ve kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramalarda, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir villadan çaldıkları ,tanesi 4 bin TL olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Özel seri ayakkabılar tutanakla sahibi olan işadamına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Lüks villalara dadanan 3 hırsız, Bodrum'da yakalandıLüks villalara dadanan 3 hırsız, Bodrum'da yakalandıLüks villalara dadanan 3 hırsız, Bodrum'da yakalandı

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