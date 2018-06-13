Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Ortakent Mahallesi’nde bir villa kiralayın 2 kişi lüks evi kaçak içki imalathanesine çevirdi. Yüklü miktarda etil alkol aldıkları tespit edilen şahıslar bir süre izlemeye alındı. Şahısların Ortakentte bulunan lüks bir villada yaşadıklarını tespit eden KOM ekipleri eve baskın düzenledi. Yüzlerce şişe ve tonlarca kaçak içki ile yakalanan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.
1 BUÇUK TON SAHTE İÇKİ
Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Evin deposunda bulunan bidonlar dolusu yaklaşık 1 buçuk ton etil alkol ve sahte içkiye polisler tarafından el konuldu. Kamyonete yüklenen alkollü içecekler Kom şubeye götürüldü.
İHA
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum