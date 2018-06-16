HABER

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

KARDEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ ANI ANLATTI Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13), Çerkezköy ilçesindeki evinden feryatlar yükseldi.

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)

KARDEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ ANI ANLATTI
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13), Çerkezköy ilçesindeki evinden feryatlar yükseldi. Abla Sevil Boz, kardeşinin kayması sonucu düştüğünü, tutmak istediği ancak tutamadığını gözyaşlarıyla anlattı. Murat Boz‘un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi Çerkezköy ilçesine getirildi. Öte yandan olayın meydana geldiği lunapark ise Kapaklı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Soruşturma sürüyor.

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
FOTOĞRAFLI

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Denizde mahsur kalan Poyraz bebek ve ailesi kurtarıldı / Ek fotoğraflarDenizde mahsur kalan Poyraz bebek ve ailesi kurtarıldı / Ek fotoğraflar
İranlı turist, Eğirdir Gölü'nde boğulduİranlı turist, Eğirdir Gölü'nde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.