Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)

KARDEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ ANI ANLATTI
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13), Çerkezköy ilçesindeki evinden feryatlar yükseldi. Abla Sevil Boz, kardeşinin kayması sonucu düştüğünü, tutmak istediği ancak tutamadığını gözyaşlarıyla anlattı. Murat Boz‘un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi Çerkezköy ilçesine getirildi. Öte yandan olayın meydana geldiği lunapark ise Kapaklı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Soruşturma sürüyor.
Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
FOTOĞRAFLI
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum