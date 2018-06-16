Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (2)

KARDEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ ANI ANLATTI
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13), Çerkezköy ilçesindeki evinden feryatlar yükseldi. Abla Sevil Boz, kardeşinin kayması sonucu düştüğünü, tutmak istediği ancak tutamadığını gözyaşlarıyla anlattı. Murat Boz‘un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi Çerkezköy ilçesine getirildi. Öte yandan olayın meydana geldiği lunapark ise Kapaklı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Soruşturma sürüyor.
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