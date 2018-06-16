HABER

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

SON BAKIŞ Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) cenazesi Çerkezköy’deki evine getirildi.

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)

SON BAKIŞ
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) cenazesi Çerkezköy’deki evine getirildi. Boz’un olay anında yanında olan ablası gelerek kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Annesi ve ablalarının isteği üzerine tabut açılırken, küçük Murat’ın ailesi son kez yüzünü görerek gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından ikindi namazında Bahçeli Camii’nde cenaze namazı kılınan Murat Boz, Bahçeli mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Çakmak gazı tüpünün patladığı balkonda yangın çıktıÇakmak gazı tüpünün patladığı balkonda yangın çıktı
Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersiAdana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.