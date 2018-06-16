Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) cenazesi Çerkezköy’deki evine getirildi. Boz’un olay anında yanında olan ablası gelerek kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Annesi ve ablalarının isteği üzerine tabut açılırken, küçük Murat’ın ailesi son kez yüzünü görerek gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından ikindi namazında Bahçeli Camii’nde cenaze namazı kılınan Murat Boz, Bahçeli mezarlığında toprağa verildi.
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