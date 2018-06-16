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Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) ölümüyle ilgili işletme sahibi Enis Yörüklü ile balerin sorumlusu Abdurrahman Feyzioğlu tutuklandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) ölümüyle ilgili işletme sahibi Enis Yörüklü ile balerin sorumlusu Abdurrahman Feyzioğlu tutuklandı.

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