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Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

AdapazarıI'nda, lunaparkta bulunan balerinin üzerindeki kıyafetin göğüs bölümünün açık olması çevredekileri şaşırttı.

Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar

Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı.

Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı.

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Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı.

Balerinin göğüslerinin birebir yapılmış olmasını şaşırtıcı olduğunu belirten bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize" dedi.

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Adapazarı Lunapark elbise göğsünü açtılar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hemen kapatın hemen burasi Türkiye asansörde halvet olan insanlariz biz valla tecavüz ederler balerine...
kesin resimdeki açmıştır haber olsun diye bunlar da bir halt varmış gibi haber yapmışlar
Biraz yurt dışına gidinde heykel görün. Balerinin göğsü açık diye haber mi olur ? şimdi bana burdan o zaman git yurt dışında yaşa diyecek olanlara sesleniyorum. keşke öyle birşey yapabilsem lan! valla ne güzel olur.
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