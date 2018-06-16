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Lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

ADANA'da Ramazan Bayramı'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.  Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.

Lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da Ramazan Bayramı'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı. Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı. Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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Lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralıLunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralıLunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralıLunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

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