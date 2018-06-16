HABER

Lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

ADANA'da Ramazan Bayramı'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.  Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da Ramazan Bayramı'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı. Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı. Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
4 otomobilin karıştığı kazada 1 ölü, 9 yaralı4 otomobilin karıştığı kazada 1 ölü, 9 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıKamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.