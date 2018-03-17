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Lunapark’ta gondol kazası korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Ankara Gençlik Parkı’nda lunaparktaki gondolda yaşanan kaza paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Ankara Gençlik Parkı’ndaki lunaparkta içinde 12 kişinin bulunduğu gondol, bir parçanın kopması sonucu kenardaki demirlere çarptı.

Ankara Gençlik Parkı’nda lunaparktaki gondolda yaşanan kaza paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ankara Gençlik Parkı’ndaki lunaparkta içinde 12 kişinin bulunduğu gondol, bir parçanın kopması sonucu kenardaki demirlere çarptı. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan kaza gondoldakileri korkuttu.

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