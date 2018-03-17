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Lunaparkta korku dolu anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ankara'da lunaparkta 20 kişinin olduğu gondolun kollarından biri koptu, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Lunaparkta korku dolu anlar!

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondolun arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara gondol Lunapark Kaza

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