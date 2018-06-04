Maaşının bulunduğu kayıp cüzdanını, otobüs sürücüsü teslim etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Bekir Özdemir (78), 1205 lira emekli maaşının bulunduğu cüzdanını belediye otobüsünde düşürdü. Otobüs sürücüsü Turgut Akyol'un bulup teslim ettiği cüzdanı alan Özdemir, "Bayramı kara geçirmeyeceğim" diyerek teşekkür etti.
Demirci ilçesinin Kazancı Mahallesi'nde yaşayan Bekir Özdemir, evinin yakınında bindiği otobüsün içinde cüzdanını düşürdü. Durumun farkına varmayan Özdemir, birkaç durak sonra otobüsten indi. Otobüs sürücüsü Turgut Akyol, araçta düşürülen cüzdanı gördü. Akyol, bulduğu cüzdanı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Demirci Şubesi'ne teslim etti. Cüzdanın içindeki kimlikten Bekir Özdemir'e ulaşıldı. Özdemir'e, içinde 1205 lira emekli maaşı, banka kartı ve nüfus cüzdanı bulunan cüzdanı şube yetkilileri tarafından eksiz teslim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve otobüs sürücüsü Turgut Akyol'a teşekkür eden Bekir Özdemir, "Bayramı kara geçirmeyeceğim" diye konuştu.
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