HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Maaşının bulunduğu kayıp cüzdanını, otobüs sürücüsü teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Bekir Özdemir (78), 1205 lira emekli maaşının bulunduğu cüzdanını belediye otobüsünde düşürdü.

Maaşının bulunduğu kayıp cüzdanını, otobüs sürücüsü teslim etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Bekir Özdemir (78), 1205 lira emekli maaşının bulunduğu cüzdanını belediye otobüsünde düşürdü. Otobüs sürücüsü Turgut Akyol'un bulup teslim ettiği cüzdanı alan Özdemir, "Bayramı kara geçirmeyeceğim" diyerek teşekkür etti.
Demirci ilçesinin Kazancı Mahallesi'nde yaşayan Bekir Özdemir, evinin yakınında bindiği otobüsün içinde cüzdanını düşürdü. Durumun farkına varmayan Özdemir, birkaç durak sonra otobüsten indi. Otobüs sürücüsü Turgut Akyol, araçta düşürülen cüzdanı gördü. Akyol, bulduğu cüzdanı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Demirci Şubesi'ne teslim etti. Cüzdanın içindeki kimlikten Bekir Özdemir'e ulaşıldı. Özdemir'e, içinde 1205 lira emekli maaşı, banka kartı ve nüfus cüzdanı bulunan cüzdanı şube yetkilileri tarafından eksiz teslim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve otobüs sürücüsü Turgut Akyol'a teşekkür eden Bekir Özdemir, "Bayramı kara geçirmeyeceğim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Maaşının bulunduğu kayıp cüzdanını, otobüs sürücüsü teslim etti

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)
Kumkapı'da uyuşturucu operasyonuKumkapı'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.