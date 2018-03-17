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Mabatlı beldesi ile Afrin’in ana karayolu ile bağlantısı kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan 4 köy, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu ile bağlantısı kesildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan 4 köy, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu ile bağlantısı kesildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdürüyor. 20 Ocak’ta başlatılan harekat kapsamında alınan 4 köy, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu ile bağlantısı kesildi.

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