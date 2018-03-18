Mabatlı bölgesinde siviller köylerine dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Mabatlı bölgesindeki köylere siviller dönmeye başladı.
TSK ve ÖSO’nun Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 58. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Mabatlı bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Suriyeli siviller ise TSK ve ÖSO askerlerini sevdiklerini söyleyerek, operasyona destek verdiklerini dile getirdi.
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