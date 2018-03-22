HABER

Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

TRABZON’un Maçka ilçesinde, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine şüphelenilen aracı takibe alan 3 polis memurunun içinde olduğu ekip otosu, kontrolden çıkıp, dereye uçtu.

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Maçka ilçesinde, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine şüphelenilen aracı takibe alan 3 polis memurunun içinde olduğu ekip otosu, kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada Yunus Çavdar (35) şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılıp, kayboldu. Kayıp polis memuru için 200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 01:30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmen Deresi'ne uçtu. Kazada polis memurları Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla şehit polis Çavdar’ın cenazesi, araçtan çıkarıldı. Yola çıkmayı başaran yaralı polis Kazaz ise ambulansla götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

200 KİŞİLİK EKİP, ARAMA BAŞLATTI

Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için sabah saatlerinde, bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin karadan sürdürdüğü arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan destek verildi. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına Maçkalılar da kıyıdan eşlik etti. 200 kişilik arama ekibi, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü'nden başlayarak, denize kadar olan 25 kilometrelik alanı tarayacak.

Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, arama çalışmasına ilişkin “Sonuç almayı ümit ediyoruz. Bulana kadar arama çalışmalarımız sürecek” dedi.

‘DOĞDUĞUM TOPRAKLARA HİZMET ETMEK İSTİYORUM’

Öte yandan kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar’ın, 6 yıl Siirt’te görev yaptığı, başarılı çalışmaları dolayısıyla ‘Üstün Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildiği öğrenildi. Düzenlenen törenle ödülünü alan Çavdar'ın, "Doğduğum topraklara da hizmet etmek istiyorum" diyerek, tayinini memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine aldırdığı belirtildi.

Şehit polis Çavdar’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.