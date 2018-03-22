Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp

MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde polis otosu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu polis otosu, kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu.
Kayıp polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı.
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