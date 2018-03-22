Maçkalı polis Maçka’da şehit düştü

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği’nde görev yapan ve Maçka ilçesinde dün gece suç örgütü mensuplarını takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çavdar’ın Trabzon’un Maçka ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gümüşhane istikametinden gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan aracı kovalarken yol yapım çalışması nedeniyle bozuk yolda aracın kontrolünü kaybederek dereye uçan araçta hayatını kaybeden Maçkalı polis için bugün saat 14.00’te Valilik önünde resmi tören düzenleneceği bildirildi. Törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çavdar’ın Yeniköy Mahallesi Bibat Mevkiinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verileceği kaydedildi.