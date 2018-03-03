Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu defnedildi

Manisa’da amatör futbol maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybeden futbolcu defnedildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat 2018 tarihinde Manisa 1’inci Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Yeşilyurtspor-Salihli Gücü karşılaşmasında maçın 70’inci dakikasında oyundan alınan ve kulübede otururken kalp krizi geçiren Yeşilyurtspor kaptanı 35 yaşındaki Ramazan Gündür hastaneye kaldırıldı. Hastanede 20 gün yoğun bakımda tedavi altında tutulan ve yaşam savaşını kaybeden Gündür, bugün toprağa verildi.

Mezar taşına formasını bağladılar

Ramazan Gündür’ün cenazesi, Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Çakmak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mahallesi mezarlığına defnedildi. Mezarlıkta Gündür’ün ailesi taziyeleri kabul etti. Gündür’ün takım arkadaşları ve Yeşilyurtspor takımının yöneticileri de Gündür’ün forma ve eşofmanlarını mezar taşına bağladı. Uzun süre Gündür’ün mezarı başından ayrılamayan takım arkadaşları mezara su dökerek dua etti.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz, futbolcusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Cengiz, "Müsabakanın 70’inci dakikasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan müdahalenin ardından 15 gün yoğun bakımda kaldı. Dün de acı haberini aldık. Yeşilyurtspor ailesi olarak çok büyük bir acı yaşadık. Allah bu tür acıları kimseye yaşatmasın" dedi.

Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Mehmet Arı ise "Sahada kalp krizi geçiren arkadaşımız Ramazan Gündür’ü hastaneye kaldırdık. Doktorların müdahalesi ile oyuncumuza anjiyo yapıldı. Dün akşam üzeri saat 16.00 sularında da ölüm haberini aldık. Yeşilyurt halkının ve tüm spor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Yeşil sahalarda bu ve buna benzer acıların tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Arı, "Federasyon ve yetkililerden, amatör maçlarda futbol sahalarına ambulans ve sağlıkçıların bulundurulmasını istiyorum. Tekrar bu acıların yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Yeşilyurtspor takımında Ramazan Gündür ile yaklaşık 10 yıl beraber futbol oynayan takım arkadaşı Mustafa Afşar da "Ramazan Gündür ile Yeşilyurtspor takımda yaklaşık on yıl beraber futbol oynadık. Allah geride kalanlara sabır versin, kendisinin de ruhu şad olsun. Yetkililerden, bundan sonra bu tür acıların yaşanmaması için amatör futbol karşılaşmalarına sağlıkçı ve ambulans verilmesini istiyoruz" diye konuştu.