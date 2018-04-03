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'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Yaptıklarım vatan içindi' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’in Hopa İlçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Yaptıklarım vatan içindi' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’in Hopa İlçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.
Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okur-yazar buluşması kapsamında 'Madalyasız' adlı romanın yazarı, gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Hopa Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Programa, Uluğtürkan'ın yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.
Öğrencilerle kitap üzerine sohbet eden ve söyleşi gerçekleştiren Uluğtürkan, 1959 tarihli bir gazeteden yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu kitabını yazdığını belirterek "Kurtuluş sürecimizde o kadar güzel anekdotlar o kadar güzel öyküler var ki maalesef bizim atalarımız, dedelerimiz not almamış. Eğer bu yaşadığımız İstiklal Savaşı süreci başka milletlerde olsa binlerce film çıkar roman çıkar. O nedenle sizler günlük yazın. Günlük yazanlar hayatlarında daha başarılı olurlar" dedi.
Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın öğrencilerin soruların yanıtladığı söyleşinin sonunda Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Uluğtürkan’a Türk bayrağı portresi hediye etti. Uluğtürkan öğrencilerin yoğun ilgisi altında kitabını imzaladı.

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'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu

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