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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bursa’da madde bağımlılarının sebep olduğu yangında metruk bir fabrika küle döndü.

Bursa’da madde bağımlılarının sebep olduğu yangında metruk bir fabrika küle döndü. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi.
Osmangazi ilçesinde tabakhaneler bölgesinde bulunan eski tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Madde bağımlılarının yol açtığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Bitişiğinde kimyevi madde imalathanesi ve küçükbaş hayvan çiftliği bulunan boş fabrika alevlere teslim oldu. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Öte yandan lodos şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı. Çöp konteynırlarının devrilmesi sonucu çöpler çevreye saçıldı.

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
4 / 7

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti
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