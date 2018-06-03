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Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi caminin cemaati rahatsız

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da madde bağımlısı bir grup, Eskisaray Camisi ve Taziye Evi'ni mesken tuttu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da madde bağımlısı bir grup, Eskisaray Camisi ve Taziye Evi'ni mesken tuttu. Cami imamı Üryan Korkmaz ve cemaat, yetkililerin, camiyi kirletip rahatsızlık veren madde bağımlılarıyla ilgili önlem alıp, çözüm bulmasını istedi. Kent merkezindeki Eskisaray Mahallesi'nde, 1638 yılında İbrahim Paşa tarafından inşa edilerek 'Saray' ismi verilen ardından mahallenin şu anki adıyla anılan camiyi madde bağımlısı bir grup mesken tuttu. Madde aldıktan sonra camide sızan kişiler, rahatsızlık veriyor. 2013 yılından bu yana camide imamlık yapan Üryan Korkmaz ile cemaat, yetkililer tarafından soruna çözüm bulunmasını istedi. Cami imamı Üryan Korkmaz, cemaatin durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Önce 1 kişi geldi. Daha sonra yani son 2 aydır 1 iken 5 kişi olmaya başladı. Geçen hafta ikindi namazından önce lavabolara bakan arkadaş beni çağırdı ve camimizin kuzey tarafında bulunan taziye evi var. Orada bir bölümde 5 arkadaşın oturmuşlar, halıyı kaldırıp bir şeyler yakmışlar. Ben ne olduğunu bilmiyorum; pet şişe var, bıçak var, naylon ve sigara külleri gibi bir şeyler var. Bir de ağır koku vardı içeride. Polisi aradık ve gelip tutanak tuttular, resim çektiler. Diğer gün sabah namazı için camiye geldiğimde odama geçtim ve kamera kayıtlarına bakarken 3 arkadaş yine geldi ve beni görünce biz her gün yatmaya geliyoruz. 'Bugün namaz kılmaya geldi'k dediler. Ben abdest almadıklarını biliyorum. Sonra ben Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladım ve ortadan kayboldular" dedi. Eskisaray Muhtarı Mahmut Göksu, madde kullanan gençlerin topluma kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bunlar kim, niçin buradalar, neden buraya geliyorlar, ne amaçla buraya geliyorlar, acaba aileleri tarafından dışlanıyorlar mı? Bunları öğrenmeye çalışacağız, ardından gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu. Medde bağımlısı 5 gencin görüntüleri ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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