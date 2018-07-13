Madde bağımlısı genç, sağlık ve polis ekiplerine ateş etti (2)

POLİSE TESLİM OLDU Bursa'da iddiaya göre, uyuşturucu tedavisi görmeyi kabul etmeyen Yılmaz Ö.'nün polislere evinin kapısının arkasından tabanca ile ateş etmesi nedeniyle evin bulunduğu Çiçek Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât timleri ile itfaiye ve ambulanslar olay yerine yönlendirdi. Polisler yaklaşık 3 saat süren çaba sonucu saat 15.00'te Yılmaz Ö.'yü ikna ederek eve girdi. Yılmaz Ö., gözaltına alındı. Silahı polise teslim eden gencin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkartılacağı belirtildi.
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