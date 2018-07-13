Madde bağımlısı genç, sağlık ve polis ekiplerine ateş etti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ö.'ye (29) müdahaleye giden sağlık ekibi, binadan gelen silah sesleri üzerine uzaklaştı. Yılmaz Ö., kendisine iknaya gelen polislere de tabancayla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Merkez Yıldırım ilçesinin Piremir Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ö.'ye müdahale etmek için 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibi, Yılmaz Ö.'nün oturduğu 3 katlı binanın 2'nci katına çıktı. Bu sırada, Yılmaz Ö.'nün evinden silah sesleri gelince sağlık ekibi dışarı kaçtı. Sağlık görevlileri, binadan uzaklaşıp polise haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri, önlem aldıktan sonra binaya girip, Yılmaz Ö.'nün evinin önüne gitti. Polislerle kapı arkasından konuşmaya başlayan Yılmaz Ö., kısa süre sonra tabancayla ateş etti. Olaydan yara almadan kurtulan polisler, binadan çıktı. Vatandaşlar binaya yaklaşmaları konusunda uyarılırken, Yılmaz Ö.'yü ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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