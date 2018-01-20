Maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Körfez ilçesi Hereke semtinde akşam saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar uzlaşamadı. Polis merkezine gitmek isteyen taraflar arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada H.Ç., F.Ö. ve yoldan geçen bir kişi, kurşunun eline isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Körfez'de bulunan özel bir hastanede tedaviye alınan F.Ö. yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yakınları hastanenin önünde sinir krizleri geçirirken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan H.Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

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