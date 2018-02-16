HABER

Maden işçileri Mehmetçik için dua etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitler için maden ocağı önünde Kuran-ı Kerim okutup, kurban kesti.

Maden işçileri Mehmetçik için dua etti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitler için maden ocağı önünde Kuran-ı Kerim okutup, kurban kesti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri, Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitleri unutmadı. Maden işçileri, sabah 07.00 vardiyasına girmeden önce maden ocağı önünde toplandı. Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, ardından kurban kesildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Mehmetçiğimize, Allah orada yardımcı olsun. Mehmetçiğimizin bir an önce de muzaffer olarak dönmesini nasip eder. Madenci kardeşlerimizle beraber bizim kalbimiz Afrin'de. Her zaman onların yanındayız" dedi.
Dokuz yıllık maden işçisi Ümit Delioğlu, askerlere her gün dua ettiklerini söyleyerek, "Buradan Afrin'deki askerlere selam gönderiyoruz. Nasıl Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde lağımcılar Bizans kalelerinde mücadele verdiyse biz de madenciler olarak gerekirse Afrin'e, Kandil'e lağım sürerek oraya gideriz. Her daim askerin yanındayız. Unutmasınlar madenciler onların arkasındadır" diye konuştu. Programın ardından yer altına inen madenciler mesailerine başladı.

FOTOĞRAFLI

Maden işçileri Mehmetçik için dua ettiMaden işçileri Mehmetçik için dua ettiMaden işçileri Mehmetçik için dua ettiMaden işçileri Mehmetçik için dua etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a protesto

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.