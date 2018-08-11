Maden işçileri, protesto için çatıya çıktı

Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 3 işçi, paralarını düzenli alamadıkları iddiasıyla protesto için maden ocağında bulunan işletme binasının çatısına çıktı.
Merzifon'da özel bir şirketin maden ocağında çalışan 3 işçi, maaşlarını düzenli alamadıklarını iddia ederek işletme binasının çatısına çıktı. 3 işçi, maaşlarının sürekli gecikmeli olarak parçalar halinde verildiğini söyleyip şirket aleyhinde sloganlar attı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi geldi. Yaklaşık 3 saat çatıda kalan işçileri olay yerine gelen AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale'in iknası sonrasında çatıdan aşağı indi. 3 işçi daha sonra ifadeleri alınmak üzere Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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