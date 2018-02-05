Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu maden ocağı işçisi 7 kişi yaralandı.
Kaza, D-110 Karayolu üzeri Karyem kavşağında önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden İsa Aşar (38) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, kaygan zeminde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İsa Aşar ve araçta bulunan Mehmet Eteş (34), Selahattin Eteş (41), Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29) ve Cengiz Karabıyık (38) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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