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Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atarak devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atarak devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede bir kömür ocağında çalışan işçileri taşıyan İsa Aşar(39) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü İsa Aşar ile araçtaki Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29), Selahattin Eteş (41), Cengiz Karabıyık (39) ve Mehmet Eteş (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu belirtilen Mustafa Avkaş, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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