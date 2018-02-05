Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atarak devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Kaza, Malkara-Keşan karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede bir kömür ocağında çalışan işçileri taşıyan İsa Aşar(39) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü İsa Aşar ile araçtaki Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29), Selahattin Eteş (41), Cengiz Karabıyık (39) ve Mehmet Eteş (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu belirtilen Mustafa Avkaş, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AK Parti'nin havuz sistemine sistemi ilk kuran isimden çok sert itiraz
Afrin Operasyonu'nda son dakika gelişme! TSK açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı
Selfie faciası! Durumları ağır
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum