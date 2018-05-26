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Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi, işçi Nurullah Keserci (44) yaralandı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi, işçi Nurullah Keserci (44) yaralandı.
Göçük, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğancılar mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Nurullah Keserci, üretim esnasında tavan göçmesi sonucu göçük altında kaldı. Nurullah Keserci, diğer işçilerin yardımıyla kısa sürede göçükten çıkartıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Nurullah Keserci'ye, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Keserci, daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinden yaralanan Nurullah Keserci'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

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