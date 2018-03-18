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Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

 BOLU'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci (30) yaşamını yitirirken, Ali Işık (41) yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci (30) yaşamını yitirirken, Ali Işık (41) yaralandı.
Saat 14.00 sıralarında, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün fark edilmesi üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden İbrahim Değirmenci kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mengen Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Ali Işık ise tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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