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Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki maden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Memduh Manisalı (49), yaşamını yitirdi.

Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki maden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Memduh Manisalı (49), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Hacıveliler Mahallesi Oğlankayası mevkiinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında bulunan Memduh Manisalı'nın üzerine bölgedeki kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Manisalı'yı gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Manisalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Manisalı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldüMaden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldüMaden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldüMaden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

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