Maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren İbrahim Değirmenci (30), memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.
Geçen Pazar günü Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ancak, Değirmenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Evli ve bir çocuk babası İbrahim Değirmenci'nin cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine getirildi. Yenice Satuk Köyü Uzunkum Camii'nde kılınan cenaze namazına Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Gökçesu Belde Belediye Başkanı Atilla Ateş, daire müdürleri, ölen madencinin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. İbrahim Değirmenci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Abdullahoğlu köyünde toprağa verildi.
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