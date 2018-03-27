Maden yüklü TIR devrildi

Milas-Karpuzlu karayolunun 10’ncu kilometresinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Özel bir şirkete ait maden yükü taşıyan TIR, virajı alamayarak devrilirken, yapılan incelemelerde kamyonun fren kısmında meydana gelen bir arızanın kazaya neden olduğu bildirilirdi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ise tedbir amaçlı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ulaşımı etkileyen ve kapanan yolda kontrolü sağlayarak ulaşıma kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.