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Madenci, dinamit patlamasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 07:25 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.

Madenci, dinamit patlamasında hayatını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.
Olay, Sıralılar Mahallesi'ndeki bir kömür madeninde meydana geldi. Kömür ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, hazırlayıp yerleştirdiği dinamitin fitilini ateşledi. Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça patlamanın şiddetiyle Harun Demirci'nin vücuduna saplandı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Demirci, yolda hayatını kaybetti.
Harun Demirci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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