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Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde madeni yağ yüklü tankerin lastiklerinde başlayan yangın bütün aracı sardı.

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde madeni yağ yüklü tankerin lastiklerinde başlayan yangın bütün aracı sardı. Tanker sürücüsü alevleri görünce tankeri orta refüje çıkartarak faciayı önlerken, araç içerisinde bacağı kırılan sürücüyü yol kenarında bulunan vatandaşlar yanan tankerden çıkarttılar.
Olay; D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kazım G. idaresindeki 71 DY 466 plakalı madeni yağ yüklü tanker, Bolu Dağı’ndan inişte lastiklerinden alev aldı. Alevleri fark eden tanker sürücüsü Kazım G. yanmakta olan tankeri hemen orta refüje sürerek büyük bir faciayı önledi. Bu esnada şoför mahallinde bacağı kırılan sürücü Kazım G. araçtan çıkamadı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücüyü yanan tankerden çıkartan vatandaşlar, Kazım G.’yi yol kenarına taşıdılar. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Alevlere teslim olan ve zaman zaman da patlamaların olduğu tankere ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiler. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabilen yangın sonrasında tanker kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ve polis ekipleri yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

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Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
2 / 7

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
3 / 7

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
4 / 7

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
5 / 7

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
6 / 7

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
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Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu

Madeni yağ yüklü tanker alevlere teslim oldu
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