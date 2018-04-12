’Mafya lideri’ cinayeti şüphelileri serbest bırakıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gaioz Zviadadze cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kemer’de geçtiğimiz Pazar akşam saatlerinde ilçeye 4 ay önce taşındığı belirlenen ve sahte pasaport kullanan Gaioz Zviadadze cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında mafya lideri olduğu öne sürülen Zviadadze’nin öldüğünde yanında bulunan ve aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili’nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 8 saat süren ifade işlemlerini ardından, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.