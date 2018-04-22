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Maganda kurşunu ile yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde bir kişi, nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.Olay, öğlen saatlerinde Yeşilyayla köyünde meydana geldi.

Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde bir kişi, nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sırtında bir acı hisseden Ayhan Öztürk (55), birden kendisini yerde buldu. Yanındaki arkadaşları, baktıklarında Öztürk’ün sırtından vurulduğunu gördü. Kanlar içinde yerde kalan Öztürk, arkadaşları tarafından Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin adından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Öztürk’ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsı yaralayan merminin nereden geldiği araştırılıyor.

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