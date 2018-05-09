Maganda kurşunuyla ölüme 1 tutuklama

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olarak yaşamını yitiren lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin'in (19) ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Yalvaç'ta oturan Arif Can Çetin, geçen pazar akşamı Çamharman köyünde nişan eğlencesine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti. Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Evlat edinilen ve ailenin tek çocuğu olan Arif Can Çetin'in ölümüne hangi tabancadan çıkan kurşunun neden olduğuna ilişkin balistik incelemenin sürdüğü belirtildi.
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