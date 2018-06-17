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Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun durumu iyi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da nişan töreninde mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açılması yaralanan Selim F.'nin (13) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Olay, Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen cuma akşamı meydana geldi. Nişan merasimi sırasında havaya ateş eden mahalle muhtarı Ahmet A.'nın (47) tabancasından çıkan kurşun, Selim F.'nin karınan isabet etti.

Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun durumu iyi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da nişan töreninde mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açılması yaralanan Selim F.'nin (13) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen cuma akşamı meydana geldi. Nişan merasimi sırasında havaya ateş eden mahalle muhtarı Ahmet A.'nın (47) tabancasından çıkan kurşun, Selim F.'nin karınan isabet etti. Yaralı çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Selim F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuğun yaralanmasına neden olan muhtar Ahmet A. (47) ile nişanda tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen Mustafa A.'yı (53) gözaltına aldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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